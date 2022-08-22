Небензя: Россия открыта к снижению напряжённости вокруг гонки вооружений

Россия открыта к взаимодействию по купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков, но Запад похожей заинтересованности не показывает, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В принципиальном плане остаёмся открытыми к взаимодействию по снижению напряжённости, купированию гонки вооружений и минимизации стратегических рисков», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он отметил, что необходима заинтересованность западных коллег.

«Пока такой заинтересованности с их стороны не видим», — добавил постпред.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.

Ранее министр заявил, что Россию беспокоят намерения США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и АТР.