В Евросоюзе опасаются краха консенсуса о поддержке Украины с наступлением зимы. Об этом сообщил CNN.

Отмечается, что с приближением суровой зимы и ожидающихся роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и возможности рецессии официальные лица по всей Европе выражают обеспокоенность.

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что обычные граждане стран ЕС, в отличие от своих правительств, не горят желанием рвать контакты с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.