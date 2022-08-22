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CNN: в ЕС опасаются краха консенсуса о поддержке Украины с наступлением зимы

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В Евросоюзе опасаются краха консенсуса о поддержке Украины с наступлением зимы. Об этом сообщил CNN.
CNN: в ЕС опасаются краха консенсуса о поддержке Украины с наступлением зимы
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Отмечается, что с приближением суровой зимы и ожидающихся роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и возможности рецессии официальные лица по всей Европе выражают обеспокоенность. 

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что обычные граждане стран ЕС, в отличие от своих правительств, не горят желанием рвать контакты с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.

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