Снятый с поста посла Украины в ФРГ Мельник дал совет своему преемнику

Снятый с должности украинский посол в ФРГ Андрей Мельник дал совет своему преемнику.

«Его должны как можно скорее принять как дипломата, то есть ему нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии для Украины, особенно в свете усталости от войны и на фоне этой преувеличенной дискуссии о холодной зиме. С другой стороны, я думаю, что он не сможет не быть также неудобным и острым и продолжит постоянно бросать вызов пассивной германской политической элите», — заявил посол в интервью DPA. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что 15 октября уже должен быть в Киеве. По его словам, он должен получить новый пост в МИД Украины.

Ранее Мельник назвал должность украинского посла в ФРГ «лучшей работой мечты». Он также отметил, что его заявления, вызвавшие резонанс и неприятие в Германии, всегда «были спонтанными и шли от сердца».