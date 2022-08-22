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Шольц обещал Путину, что Украину не примут в НАТО в течение ещё 30 лет

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции он обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не примут в НАТО в течение ещё 30 лет.
Шольц обещал Путину, что Украину не примут в НАТО в течение ещё 30 лет
  • AP

Слова Шольца приводит РИА Новости.

По его словам, он «очень чётко» сказал Путину, что вступление Украины в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня.

«Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: «В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня», — заявил канцлер Германии.

При этом он не уточнил, когда именно был этот разговор.

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины.

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