Шольц обещал Путину, что Украину не примут в НАТО в течение ещё 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской специальной военной операции он обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не примут в НАТО в течение ещё 30 лет.

Слова Шольца приводит РИА Новости.

По его словам, он «очень чётко» сказал Путину, что вступление Украины в Североатлантический альянс не стоит на повестке дня.

«Я даже сказал ему однажды после совместной с ним пресс-конференции: «В ближайшие 30 лет этот вопрос не стоит на повестке дня», — заявил канцлер Германии.

При этом он не уточнил, когда именно был этот разговор.

Ранее глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что решение о проведении специальной военной операции было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных властями Украины.