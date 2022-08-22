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Глава Тайваня назвала США ключевым союзником острова

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Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Соединённые Штаты являются ключевым союзником острова в сферах безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Тайвань и США — это партнёры, разделяющие ценности демократии и свободы, и ключевые союзники в сфере безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе», — приводит ТАСС её слова в ходе встречи с губернатором американского штата Индиана Эриком Холкомбом.

Цай Инвэнь добавила, что Тайбэй сталкивается с ростом военной угрозы со стороны Китая.

«В такой момент демократические союзники должны объединиться и активизировать взаимодействие во всех областях», — сообщила она.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на все провокации США относительно Тайваня Китай примет ответные меры.

По словам директора департамента международных организаций российского МИД Петра Ильичёва, Россия в ситуации с Тайванем не на словах, а на деле придерживается принципа одного Китая.

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