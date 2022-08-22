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Премьер Чехии заявил, что Прага продолжит оказывать военную помощь Украине

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Премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что Прага продолжит оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

По его словам, чешские власти ведут переговоры с украинской стороной об обновлении городов и сёл, которые пострадали в результате конфликта.

«Продолжим поддерживать Киев дипломатическим путём. И, конечно, продолжим поставки военной техники», — приводит РИА Новости заявление Фиалы.

Ранее постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что затягивание странами Запада конфликта на Украине осложняет его дипломатическое урегулирование.

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