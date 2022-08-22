Президент Австрии Ван дер Беллен получил сотрясение мозга после падения в горах

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил ссадины и лёгкое сотрясение мозга в результате падения в горах.

«Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и лёгкое сотрясение мозга и проведёт ночь в больнице по совету лечащих врачей», — говорится в сообщении политика в Twitter.

Ван дер Беллен не примет участия во встречах на форуме Альпбах в понедельник и во вторник.

В мае президент Австрии заявил о планах баллотироваться на новый срок.