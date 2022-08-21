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В посольстве России призвали США не уклоняться от обязательств по ликвидации химоружия

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Москва призывает Вашингтон не уклоняться от своих обязательств по ликвидации химоружия и не вмешиваться во внутренние дела других государств, заявили в посольстве России в США.

Так в дипмиссии прокомментировали обвинения Госдепа в применении химоружия против Алексея Навального.

«Утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, лживы. Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ», — говорится в тексте официального заявления в Facebook*.

Соответствующие факты подтвердили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В российском посольстве также напомнили, что США — единственное государство, которое ещё не избавилось полностью от своего арсенала химоружия.

«Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — заключили в дипмиссии.

Российское Министерство иностранных дел ранее также призвало Запад перестать пугать общественность якобы исходящей из России «химической угрозой».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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