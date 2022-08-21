Посольство России в Тиране не оповестили о задержании россиян в Албании

Власти Албании не оповестили российское посольство в Тиране о задержании россиян при якобы попытке проникновения на оружейный завод в Грамши, заявили в дипмиссии.

«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — приводит РИА Новости сообщение российских дипломатов. Ранее в Минобороны Албании заявили о задержании двоих граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на территорию военного завода. Уточняется, что двое албанских солдат получили ранения при попытке остановить иностранцев.