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Посольство России в Тиране не оповестили о задержании россиян в Албании

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Власти Албании не оповестили российское посольство в Тиране о задержании россиян при якобы попытке проникновения на оружейный завод в Грамши, заявили в дипмиссии.

«До посольства и консула местные власти подобную информацию не доводили. Информацию о якобы имевшем место инциденте видим только в албанских СМИ», — приводит РИА Новости сообщение российских дипломатов.

Ранее в Минобороны Албании заявили о задержании двоих граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на территорию военного завода.

Уточняется, что двое албанских солдат получили ранения при попытке остановить иностранцев.

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