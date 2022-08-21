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В результате ДТП в Турции погибли 19 человек

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Жертвами ДТП с участием грузовика в турецкой провинции Мардин стали 19 человек, ещё 26 получили травмы разной степени тяжести, заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.

«Число людей, погибших в аварии, произошедшей при наезде грузовика на толпу в Дерик провинции Мардин, к сожалению, увеличилось до 19. Число пострадавших — 26», — написал он в своём Twitter.

По словам министра, из них шесть человек находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 25 человек пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в турецкой курортной провинции Анталья. 

Также стало известно, что в турецком Газиантепе 15 человек погибли в результате аварии с автобусом.

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