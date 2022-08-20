В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в Европейском регионе

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что передача варианта штамма «омикрон» BA.5 в Европейском регионе ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией коронавируса, снизилось.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Европейского бюро ВОЗ.

«В Европейском регионе (Российская Федерация входит в число его 53 государств-членов) начинает наблюдаться снижение числа инфицирований и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 «омикрон», что вызывает общую обеспокоенность», — говорится в заявлении.

В ВОЗ подчеркнули, что, в то время как в западной части Европейского региона сообщается об устойчивом снижении передачи инфекции, «именно в восточной части передача вируса в настоящее время ускоряется: в странах Восточной Европы, на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии».

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU заявила, что в преддверии осени следует привиться против коронавируса, гриппа, а части россиян — ещё и против пневмококка.