военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Депутат Госдумы предложил прекратить поставки электроэнергии в Эстонию

Короткая ссылка
Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил полностью прекратить поставки электроэнергии в Эстонию на фоне антироссийской риторики Таллина.

«Надо «вырезать» Эстонию из энергетического партнёрства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», — сказал он РИА Новости.

Ранее в МИД Эстонии предложили Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России.

Глава министерства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллин намерен добиться политического консенсуса во всём шенгенском визовом пространстве для введения санкций против всех граждан России.

До этого в эстонском МИД заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить