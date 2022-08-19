Депутат Госдумы предложил прекратить поставки электроэнергии в Эстонию

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил полностью прекратить поставки электроэнергии в Эстонию на фоне антироссийской риторики Таллина.

«Надо «вырезать» Эстонию из энергетического партнёрства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», — сказал он РИА Новости.

Ранее в МИД Эстонии предложили Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России.

Глава министерства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллин намерен добиться политического консенсуса во всём шенгенском визовом пространстве для введения санкций против всех граждан России.

До этого в эстонском МИД заявили, что страна закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой.