Bloomberg: НАТО стремится укрепить самое уязвимое место в Европе — побережье Румынии

НАТО для противостояния российской угрозе стремится укрепить рубежи в самом уязвимом месте Европы — на Черноморском побережье Румынии, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время около 200 военнослужащих альянса из Франции, Бельгии и Нидерландов ведут активную инженерную работу в румынской Трансильвании.

В материале говорится, что после начала российской спецоперации на Украине страны НАТО твёрдо решили не допустить, чтобы один из самых бедных регионов Европы был настолько незащищённым.

По мнению Мэтью Орра, аналитика по безопасности Stratfor, Москва отдаёт приоритет Юго-Восточной Европе и хочет иметь там сильное военное присутствие. Орра отметил, что НАТО должно на это ответить.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты приняли решение перебросить в страны Европы элитную 101-ю воздушно-десантную дивизию для «защиты восточного фланга НАТО».

Отмечается, что около 2,4 тыс. военных будут размещены на территориях Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии для «защиты восточного фланга НАТО» и «сдерживания противников» альянса.