Министр финансов Швеции спрогнозировал спад экономики страны в 2023 году

Министр финансов Микаэль Дамберг заявил, что страна находится на пути к периоду спада в экономике.

«Мы видим спад в шведской экономике, более низкий прирост, более высокую инфляцию и рост безработицы», — цитирует его ТАСС.

По данным шведского Минфина, в 2023 году рост ВВП достигнет 0,4%, а не 1,1%, как предполагалось ранее.

Ведомство ожидает снижения уровня инфляции в стране, однако, подчеркнул Дамберг, это неточный прогноз.

«Мы видим значительные риски высокой инфляции и в 2023 году», — заключил он.

В июне инфляция в Швеции выросла до 8,5%, что стало самым высоким показателем в стране с 1991 года.