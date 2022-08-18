В МИД России заявили о наличии желающих вбить клин в отношения между Россией и Казахстаном

Некоторые страны заинтересованы в том, чтобы вбить клин в двусторонние отношения между Россией и Казахстаном. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Таким образом он прокомментировал новости о том, что в Казахстане якобы планируют отменить классы с русским языком.

Он также отметил, что в последнее время увеличился рост числа вбросов, касающихся российско-казахстанского взаимодействия.

«Не исключаем, что за их созданием стоят желающие вбить клин в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряжённости между добрыми соседями, а также внутри многонационального государства», — цитирует его ТАСС.

В январе посол Казахстана в России Ермек Кошербаев заявил, что власти Казахстана очень положительно относятся к русскому языку.

Также Кошербаев заявил, что Казахстан и Россия — надёжные союзники и стратегические партнёры, а слухи об «отдалении» двух стран ложны.