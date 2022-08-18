В Москве сочли «неуклюжей провокацией» поездку конгрессменов США на Тайвань

Москва расценивает поездку американских конгрессменов на Тайвань как явную неуклюжую провокацию, целью которой было сдерживание Китая, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Мы рассматриваем недавние поездки делегаций Конгресса США как явную и неуклюжую провокацию американских властей, нацеленную на всестороннее сдерживание Китая и оказание на него дополнительного давления», — цитирует его РИА Новости.

По словам Нечаева, США не достигли ожидаемых результатов от деструктивных действий по нагнетанию эскалации.

Он подчеркнул, что в Москве считают урегулирование ситуации на Тайване сугубо внутренним делом Китая.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на все провокации США относительно Тайваня Китай примет ответные меры.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что члены конгресса США продолжат совершать поездки на Тайвань.