В Москве сочли «неуклюжей провокацией» поездку конгрессменов США на Тайвань
- AFP
- © Taiwan's Presidential Office
«Мы рассматриваем недавние поездки делегаций Конгресса США как явную и неуклюжую провокацию американских властей, нацеленную на всестороннее сдерживание Китая и оказание на него дополнительного давления», — цитирует его РИА Новости.
По словам Нечаева, США не достигли ожидаемых результатов от деструктивных действий по нагнетанию эскалации.
Он подчеркнул, что в Москве считают урегулирование ситуации на Тайване сугубо внутренним делом Китая.
Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что на все провокации США относительно Тайваня Китай примет ответные меры.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что члены конгресса США продолжат совершать поездки на Тайвань.