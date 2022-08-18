В МИД России анонсировали переговоры Лаврова с главой МВД Сербии
«Предполагается обсуждение ряда вопросов российско-сербского сотрудничества, обмен мнениями по актуальным и региональным проблемам», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия будет продолжать нынешнюю политику столько, сколько сможет, — Белград не может ничего обещать по вопросу антироссийских санкций.
До этого депутат Европарламента Виола фон Крамон в эфире телеканала N1 подчеркнула, что на власти Сербии будут ещё активнее давить, чтобы страна поддержала санкции Запада в отношении России.