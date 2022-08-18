В МИД России заявили об активном сотрудничестве с ООН по вопросу экспорта продовольствия

Москва активно сотрудничает с секретариатом ООН по вопросам экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

«В отношении выполнения ООН своих обязательств по нормализации поставок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства на мировые рынки отмечу следующее: с секретариатом ООН мы активно взаимодействуем», — приводит РИА Новости его слова.

Ильичёв добавил, что секретариат всемирной организации взаимодействует с США, Евросоюзом и частными зарубежными компаниями.

«В стабилизации международных продовольственных рынков заинтересован весь мир, в первую очередь развивающиеся страны», — сообщил дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия настояла на переговорах в Стамбуле на необходимости пакетного решения вопросов вывоза российского и украинского зерна.

Также он отметил, что Москва и впредь будет верна своим обязательствам по продовольственной безопасности.