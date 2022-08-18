The Hill: над мировой экономикой сгущаются тучи

Мировая экономика переживает трудные времена из-за рецессии в Китая и попыток стран Запада «изолировать» Россию.

Обозреватель Дезмонд Лахман в статье для The Hill отметил, что самыми значительными являются проблемы, которые исходят из Китая.

«Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о намерении свести заболеваемость коронавирусом к нулю, и крупные города вроде Шанхая и Пекина закрылись на карантин», — заявил он.

Лахман подчеркнул, что в результате этого по меньшей мере 350 млн человек не могли работать в привычных условиях.

Ещё одной «тёмной тучей» журналист назвал ситуацию с поставками российского природного газа в Европу.

«Полное прекращение экспорта энергоносителей из России грозит сократить ВВП Германии на 1,5% в 2022 году и на 2,75% в 2023 году», — сообщил Лахман.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев назвал вероятные сценарии грядущего глобального кризиса.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев назвал стратегию отказа от российского газа тупиковым путём для экономики ЕС.