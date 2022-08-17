Президент Южной Кореи заявил, что не хочет насильственного свержения власти в КНДР
«Гарантия сохранения строя? Этого правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я и наше правительство не хотим грубой или насильственной перемены в статус-кво в Северокорейском регионе», — приводит его слова РИА Новости.
Южнокорейский лидер отметил большую важность для Сеула мира между двумя республиками.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».
Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония намерены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия.