Президент Южной Кореи заявил, что не хочет насильственного свержения власти в КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не является сторонником насильственной смены власти в Северной Корее.

«Гарантия сохранения строя? Этого правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я и наше правительство не хотим грубой или насильственной перемены в статус-кво в Северокорейском регионе», — приводит его слова РИА Новости.

Южнокорейский лидер отметил большую важность для Сеула мира между двумя республиками.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью в любой момент быстро и точно мобилизовать свои «силы сдерживания ядерной войны».

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявлял, что Соединённые Штаты, Южная Корея и Япония намерены совместно приступить к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что организация выступает против риторики, содержащей посылы о возможности применения ядерного оружия.