В КНДР сообщили, что Пушилин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения Кореи
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В своей телеграмме Пушилин отметил стойкость и отважность северокорейского народа на пути к освобождению страны.
«Сегодня народ Донбасса тоже борется за свободу и историческую справедливость, как корейский народ 77 лет назад», — отметил глава ДНР.
Он также выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество ДНР и КНДР в интересах народов двух стран будет плодотворным.
Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече обсудили развитие экономического сотрудничества.
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что КНДР и республики Донбасса имеют широкие перспективы для сотрудничества.