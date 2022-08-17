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В КНДР сообщили, что Пушилин поздравил Ким Чен Ына с Днём освобождения Кореи

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму, в которой поздравил северокорейского главу с Днём освобождения Кореи 15 августа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В своей телеграмме Пушилин отметил стойкость и отважность северокорейского народа на пути к освобождению страны.

«Сегодня народ Донбасса тоже борется за свободу и историческую справедливость, как корейский народ 77 лет назад», — отметил глава ДНР.

Он также выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество ДНР и КНДР в интересах народов двух стран будет плодотворным.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль и глава представительства ДНР в России Ольга Макеева на встрече обсудили развитие экономического сотрудничества.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что КНДР и республики Донбасса имеют широкие перспективы для сотрудничества.

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