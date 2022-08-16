Минобороны Сирии: трое сирийских военных погибли при ударе турецких ВВС
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«Военная авиация Турции сегодня после обеда… нанесла удары по некоторым военным объектам в окрестностях Алеппо, что привело к гибели трёх военнослужащих и ранению ещё шестерых», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что израильская авиация нанесла ракетный удар по объектам инфраструктуры и ПВО Сирии. В результате произошедшего трое сирийских военных погибли, ещё трое пострадали.