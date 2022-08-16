Sina: США и их союзники мешают мирному урегулированию украинского кризиса
Об этом пишет обозреватель китайского портала Sina.
По мнению автора материала, западные страны пытаются решить проблемы, связанные с их внутренней политикой, за счёт России.
Кроме того, обозреватель отметил заинтересованность Запада в нестабильной обстановке на международной арене, а также в вооружённых конфликтах, поскольку благодаря этому страны-члены НАТО могут получать прибыль, продавая оружие и технологии.
В статье также сказано, что российское руководство знает о истинных намерениях стран НАТО и готово им противостоять.
Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal выразил уверенность, что Соединённые Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем.