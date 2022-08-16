Sina: США и их союзники мешают мирному урегулированию украинского кризиса

Соединённые Штаты и их союзники делают всё, чтобы не допустить мирное урегулирование украинского кризиса.

Об этом пишет обозреватель китайского портала Sina.

По мнению автора материала, западные страны пытаются решить проблемы, связанные с их внутренней политикой, за счёт России.

Кроме того, обозреватель отметил заинтересованность Запада в нестабильной обстановке на международной арене, а также в вооружённых конфликтах, поскольку благодаря этому страны-члены НАТО могут получать прибыль, продавая оружие и технологии.

В статье также сказано, что российское руководство знает о истинных намерениях стран НАТО и готово им противостоять.

Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal выразил уверенность, что Соединённые Штаты находятся «на грани войны» с Россией и Китаем.