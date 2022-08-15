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Вице-канцлер ФРГ: Германия больше не будет опираться на дешёвый российский газ

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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия больше не будет опираться на дешёвый российский газ в своей бизнес-модели.
Вице-канцлер ФРГ: Германия больше не будет опираться на дешёвый российский газ
  • AP
  • © Markus Schreiber

По его словам, Берлин создал бизнес-модель, основывающуюся на зависимости от дешёвого российского газа. 

«Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — цитирует его ТАСС.

Также Хабек заявил, что Германии нужно в кратчайшие сроки перестроиться.

Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число предприятий, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.

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