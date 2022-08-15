Вице-канцлер ФРГ: Германия больше не будет опираться на дешёвый российский газ
- AP
- © Markus Schreiber
По его словам, Берлин создал бизнес-модель, основывающуюся на зависимости от дешёвого российского газа.
«Эта модель потерпела крах, и возвращения к ней не будет», — цитирует его ТАСС.
Также Хабек заявил, что Германии нужно в кратчайшие сроки перестроиться.
Ранее в Торгово-промышленной палате Германии заявили, что в ФРГ растёт число предприятий, которые сократили производство или закрылись из-за выросших цен на газ.