В МИД Ирана прокомментировали покушение на писателя Салмана Рушди, совершённое в США во время его выступления.

Об этом пишет Sky News.

«Салман Рушди и его сторонники виноваты в том, что с ним произошло... Свобода слова не оправдывает оскорблений, которые Салман Рушди нанёс религии и её святыням», — заявил представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Он также отметил, что у Ирана нет никакой другой информации о нападении, кроме той, что появилась в СМИ.

Нападение на 75-летнего писателя Салмана Рушди было совершено 12 августа в Нью-Йорке. Вооружённый ножом мужчина нанёс ему несколько ударов. Писателя вертолётом доставили в больницу, где провели многочасовую операцию.

Спустя два дня стало известно, что Рушди отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).