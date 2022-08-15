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В КНР заявили, что остановка экспорта песка на Тайвань не затронет отрасль полупроводников

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Приостановка экспорта природного песка с Китая на Тайвань не затронет отрасль полупроводников, это коснётся в большей части строительства, заявил научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чжан Чао.

Он отметил, что речной песок является основным материалом для строительства, и его ввоз из материкового Китая на Тайвань — самый удобный и экономичный вариант для Тайваня.

Вместе с этим Чао подчеркнул, что запрет на экспорт речного песка почти не затронул отрасль полупроводников, так как именно речной песок не является сырьём для высококристаллического кремния, который используют в производстве полупроводниковых пластин и чипов.

«Основным импортёром сырья для полупроводниковой отрасли Тайваня является Япония, поэтому влияние запрета на экспорт речного песка на полупроводниковую промышленность можно не учитывать», — сказал он РИА Новости.

В Минкоммерции Китая 3 августа сообщили о прекращении поставок природного песка на Тайвань.

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