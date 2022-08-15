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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи

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Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением по случаю Дня освобождения Кореи.

Глава государства напомнил, что в России чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые вместе сражались за освобождение Кореи.

«Славные традиции дружбы и сотрудничества, заложенные в те суровые годы, и сегодня служат надежной основой для развития добрососедских отношений... Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей», — приводит текст поздравления ЦТАК.

Путин пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а также счастья и благополучия всем жителям Кореи.

Ранее лидер Северной Кореи заявил о поддержке России и выразил надежду на дальнейшее тесное тактико-стратегическое сотрудничество.

Также сообщалось, что в КНДР намерены усилить сотрудничество с Россией для противостояния США.

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