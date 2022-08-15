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Блинкен обвинил госструктуры Ирана в призывах к насилию в отношении писателя Рушди

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил иранские госструктуры в последовательных призывах к насилию в отношении британского писателя Салмана Рушди, который подвергся ранее нападению в Нью-Йорке.

Он заявил, что писатель «последовательно отстаивал» права человека, в то время как «вредоносные силы» пытаются подорвать эти права путём ненавистнической риторики и призывами к насилию.

«Иранские государственные структуры, в частности, на протяжении поколений призывали к насилию в отношении Рушди, а связанные с государством СМИ злорадствовали в связи с покушением на его жизнь. Это отвратительно», — цитирует Блинкена ТАСС.

Он добавил, что США и партнёры будут противостоять этим угрозам с использованием всех имеющихся способов.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.

Экс-глава Минфина, кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак призвал ввести санкции против Ирана и признать террористической организацией Корпус стражей Исламской революции (КСИР) за якобы причастность к нападению на британского писателя.

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