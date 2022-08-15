Военный эксперт Гур раскритиковал решение Польши о покупке танков К2 у Южной Кореи

Военный эксперт Даниэль Гур подверг критике решение польской армии о покупке 1 тыс. танков К2 у Южной Кореи и предупредил о проблемах из-за несовместимости новой техники с американской.

«Использование машин от одной страны-производителя даёт большие преимущества и Польше, и альянсу в целом. Крайне странно, что Варшава подписала соглашение с Южной Кореей о масштабной сделке по приобретению вооружений», — написал он в своей статье для 19fortyfive.

По словам автора, теперь Варшаве нужно будет заняться налаживанием ещё одной цепочки поставок и разработкой взаимодействия К2 с другими боевыми системами.

Ранее появилась информация, что Польша закажет в Южной Корее 1 тыс. танков К2, более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.

В МИД Южной Кореи назвали продажу вооружений Польше обычной экспортной сделкой.