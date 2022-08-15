Главы правительств Северной Европы и ФРГ обсудят в Осло вопросы обороны

Кабмин Финляндии анонсировал проведение в Осло неформальной летней встречи глав правительств стран Северной Европы и Германии.

«Главной темой встречи премьер-министров Северных стран станет развитие сотрудничества в области обороны, поскольку Финляндия и Швеция присоединяются к Организации Североатлантического договора (НАТО)», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Также одной из ключевых тем встречи политиков станет защита морских территорий и продвижение использования возобновляемых источников энергии.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Эстония и Финляндия начали переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны.