Главы правительств Северной Европы и ФРГ обсудят в Осло вопросы обороны
«Главной темой встречи премьер-министров Северных стран станет развитие сотрудничества в области обороны, поскольку Финляндия и Швеция присоединяются к Организации Североатлантического договора (НАТО)», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.
Также одной из ключевых тем встречи политиков станет защита морских территорий и продвижение использования возобновляемых источников энергии.
Французский президент Эммануэль Макрон ранее подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Эстония и Финляндия начали переговоры о создании совместной системы противоракетной обороны.