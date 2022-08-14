AP: британского писателя Салмана Рушди отключили от ИВЛ
Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его коллегу Атиша Тасира, писателя отключили от ИВЛ и он в состоянии разговаривать.
Соответствующую информацию подтвердил агент Рушди Эндрю Уайли, однако подробностей приводить не стал.
Ранее неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу.
Уточняется, что интервьюер, который был рядом с писателем, получил лёгкую травму головы, а нападавший был задержан.
Газета The New York Times сообщила, что британского деятеля культуры подключили к аппарату ИВЛ.