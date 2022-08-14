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AP: британского писателя Салмана Рушди отключили от ИВЛ

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Британского писателя Салмана Рушди, который был ранен при нападении в Нью-Йорке, отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его коллегу Атиша Тасира, писателя отключили от ИВЛ и он в состоянии разговаривать.

Соответствующую информацию подтвердил агент Рушди Эндрю Уайли, однако подробностей приводить не стал.

Ранее неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу.

Уточняется, что интервьюер, который был рядом с писателем, получил лёгкую травму головы, а нападавший был задержан.

Газета The New York Times сообщила, что британского деятеля культуры подключили к аппарату ИВЛ.

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