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В МИД Эстонии заявили о прекращении сотрудничества с Китаем в формате «16+1»

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил о выходе страны из формата «16+1» из-за отказа Китая осудить российскую военную спецоперацию на Украине.

«Это (отказ осудить спецоперацию. — RT) определённо было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников», — сказал он Bloomberg.

Политик уточнил, что вышеуказанный формат не имел значительного политического результата, а Эстония предпочитает вести отношения с Китаем при посредничестве ЕС.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ ранее заявил, что страна поддерживает диалог между Россией и Украиной по разрешению конфликта. Кроме того, КНР надеется на скорейшее прекращение огня на Украине.

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая.

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