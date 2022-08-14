В МИД Эстонии заявили о прекращении сотрудничества с Китаем в формате «16+1»
«Это (отказ осудить спецоперацию. — RT) определённо было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников», — сказал он Bloomberg.
Политик уточнил, что вышеуказанный формат не имел значительного политического результата, а Эстония предпочитает вести отношения с Китаем при посредничестве ЕС.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ ранее заявил, что страна поддерживает диалог между Россией и Украиной по разрешению конфликта. Кроме того, КНР надеется на скорейшее прекращение огня на Украине.
1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что Соединённые Штаты не наблюдают признаков оказания помощи России в обходе санкций или военной поддержки спецоперации на Украине со стороны Китая.