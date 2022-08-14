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Депутат парламента Швейцарии Амодрю заявила об утрате нейтрального статуса страны

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Присоединившись к антироссийским санкциям ЕС, Швейцария утратила свой легендарный нейтралитет, заявила в интервью газете Tribune de Genève депутат парламента и заместитель председателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.

«Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира... Переняв санкции Европейского союза против России, Швейцария порвала со своим легендарным нейтралитетом», — цитирует её ТАСС.

По словам политика, в связи с этим Берн уже не сможет стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Амодрю заявила, что в условиях сложившейся на Украине ситуации Швейцарии не следует применять санкции ни к одной из сторон, чтобы предложить свои услуги.

«Крайне важно быть нейтральным, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Однако Федеральный совет (правительство), к сожалению, выбрал противоположный путь», — подчеркнула она.

Ранее Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на поставки золота.

Пресс-секретарь Швейцарской народной партии Андреа Зомер назвала принятие антироссийских санкций нарушением швейцарской Конституции.

10 августа в МИД Швейцарии заявили о готовности представлять интересы Киева в Москве.

Впоследствии замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины в России.

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