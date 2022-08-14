Депутат парламента Швейцарии Амодрю заявила об утрате нейтрального статуса страны
«Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира... Переняв санкции Европейского союза против России, Швейцария порвала со своим легендарным нейтралитетом», — цитирует её ТАСС.
По словам политика, в связи с этим Берн уже не сможет стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Амодрю заявила, что в условиях сложившейся на Украине ситуации Швейцарии не следует применять санкции ни к одной из сторон, чтобы предложить свои услуги.
«Крайне важно быть нейтральным, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Однако Федеральный совет (правительство), к сожалению, выбрал противоположный путь», — подчеркнула она.
Ранее Швейцария приняла седьмой пакет санкций против России, включая эмбарго на поставки золота.
Пресс-секретарь Швейцарской народной партии Андреа Зомер назвала принятие антироссийских санкций нарушением швейцарской Конституции.
10 августа в МИД Швейцарии заявили о готовности представлять интересы Киева в Москве.
Впоследствии замдиректора департамента информации и печати российского МИД Иван Нечаев заявил, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины в России.