военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Конгрессе запросили брифинг о возможном нанесении Трампом ущерба нацбезопасности США

Короткая ссылка
Главы двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф истребовали проведения срочного брифинга о том, нанёс ли экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ущерб нацбезопасности страны хранением секретных документов в своём поместье Мар-а-Лаго.

«Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении», — приводит РИА Новости текст письма законодателей на имя директора национальной разведки Аврил Хейнс.

В тексте документа отмечается, что оценка необходима в связи с опубликованными фактами. По её итогам законодатели призывают провести закрытый брифинг для конгрессменов.

Ранее Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

До этого Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить