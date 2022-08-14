В Конгрессе запросили брифинг о возможном нанесении Трампом ущерба нацбезопасности США

Главы двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф истребовали проведения срочного брифинга о том, нанёс ли экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ущерб нацбезопасности страны хранением секретных документов в своём поместье Мар-а-Лаго.

«Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении», — приводит РИА Новости текст письма законодателей на имя директора национальной разведки Аврил Хейнс.

В тексте документа отмечается, что оценка необходима в связи с опубликованными фактами. По её итогам законодатели призывают провести закрытый брифинг для конгрессменов.

Ранее Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

До этого Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

Агенты обнаружили 11 комплектов секретных документов.