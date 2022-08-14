Daily Express: США утрачивают контроль над миропорядком

Обозреватель Daily Express Джеймс Ли заявил, что США постепенно теряют контроль над меняющимся миропорядком.

«Сегодня США всё ещё сохраняют позицию крупнейшей экономики мира и, без сомнения, крупнейшей армии, но эксперты считают, что на нас дует ветер перемен, поскольку новые растущие державы стремятся вытеснить тех, кто лидирует», — заявил он.

По словам колумниста, следующей сверхдержавой может стать Китай, который «встряхнёт планету», установив новый биполярный мировой порядок.

Джеймс Ли убеждён, что США теряют влияние — в качестве доказательства он привёл неспособность Вашингтона урегулировать украинский вопрос с Москвой дипломатическим путём. Он также напомнил о том, что Штаты утрачивают контроль и на Ближнем Востоке, оставляя заполняемый соперниками вакуум.

Экс-президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна «во многих отношениях» превратилась в государство третьего мира.

Он также выразил обеспокоенность, что другие страны больше «не уважают и не слушают» Вашингтон.

Как заявил президент России Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.