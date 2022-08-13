Байден прокомментировал нападение на Рушди
«(Первая леди. — RT) Джилл и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди», — говорится в распространенном заявлении Байдена.
Он добавил, что молится о восстановлении Рушди и благодарен тем, кто помог писателю после случившегося.
Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.
Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.
По информации газеты The New York Times, Рушди после нападения находится на ИВЛ.