Байден прокомментировал нападение на Рушди

Президент США Джо Байден прокомментировал нападение на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

«(Первая леди. — RT) Джилл и я были шокированы и опечалены известием о жестоком нападении на Салмана Рушди», — говорится в распространенном заявлении Байдена.

Он добавил, что молится о восстановлении Рушди и благодарен тем, кто помог писателю после случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди в Нью-Йорке.

Рушди получил ножевое ранение в шею, его доставили на вертолёте в местную больницу. Нападавшего уже арестовали.

По информации газеты The New York Times, Рушди после нападения находится на ИВЛ.