Террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом информирует замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории арабской республики генерал-майор Олег Егоров.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — пять обстрелов, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Латакия — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в результате обстрелов ранения получили два мирных жителя.

Ранее сообщалось, что сирийские военные предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации «Идлиб» в направлении Саан — Джубас.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.