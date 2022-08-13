В США выразили обеспокоенность из-за намерения предъявить обвинения наёмникам в ДНР
«Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии», — написал он в Twitter.
Блинкен добавил, что Россия и её союзники должны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным.
Ранее Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наёмников из Хорватии, Швеции и Великобритании.
В ведомстве подчеркнули, что в условиях военного времени наёмникам грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь.