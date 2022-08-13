Минздрав Кубы сообщил об обнаружении останков четырёх человек на месте крупного пожара
«В 16:00 этой пятницы работа на месте происшествия позволила идентифицировать первые фрагменты костных останков, принадлежащих четырём разным людям», — приводит РИА Новости заявление.
Порталь добавил, что на месте ЧП продолжаются поисковые работы.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал, что произошедший 5 августа крупный пожар на нефтехранилище в провинции Матансас потушен.
7 августа сообщалось, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек. Также говорилось о более чем 120 пострадавших.