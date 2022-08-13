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Минздрав Кубы сообщил об обнаружении останков четырёх человек на месте крупного пожара

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Останки четырёх человек обнаружили на месте пожара в нефтехранилище в кубинской провинции Матансас. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хосе Порталь.

«В 16:00 этой пятницы работа на месте происшествия позволила идентифицировать первые фрагменты костных останков, принадлежащих четырём разным людям», — приводит РИА Новости заявление.

Порталь добавил, что на месте ЧП продолжаются поисковые работы.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель рассказал, что произошедший 5 августа крупный пожар на нефтехранилище в провинции Матансас потушен.

7 августа сообщалось, что в результате пожара на базе хранения нефти на Кубе погиб один человек. Также говорилось о более чем 120 пострадавших.

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