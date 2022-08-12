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Профессор Пономарёва раскритиковала решение Северной Македонии о посте консула России

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Анастасия Белоусова
Профессор МГИМО Елена Пономарёва в беседе с RT прокомментировала отзыв Северной Македонией согласия на учреждение поста почётного консула России в Битоле.

По мнению профессора, этот жест можно рассматривать если не как враждебный, то очевидно «не дружелюбный и не направленный на установление добрососедских дружеских отношений».

«Политическое руководство Македонии дважды сломали и поставили на колени. Прежде всего, когда шла речь об изменении названия страны, и второй раз, когда проходил референдум о вступлении в НАТО. Как мы знаем, большинство населения вообще не явилось на этот референдум, тем не менее его признали состоявшимся», — объясняет собеседница RT.

По её мнению, с того момента началось «скатывание к недружественным акциям в отношении России».

«Политическое руководство современной Македонии… делает так, как диктуют из Брюсселя, Вашингтона и Лондона», — считает Пономарёва.

Она добавила, что основная масса населения Македонии не разделяет позицию политического руководства.

Профессор считает, что из-за большого количества внутренних экономических и этнополитических проблем жители Северной Македонии не высказывают явно свою позицию.

Ранее стало известно, что Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почётного консула России в Битоле.

В МИД России подчеркнули, что «речь идёт о политически заряженном, враждебном жесте».

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