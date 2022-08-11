Военные США заявили о двух наблюдательных летательных аппаратах России вблизи Аляски
Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», — говорится в сообщении в Twitter.
В ведомстве отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушные границы Соединённых Штатов и Канады.
Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.
До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.
При этом в Кремле отметили, что что Москва не получала от Вашингтона предложений по переговорам о договоре СНВ-III.