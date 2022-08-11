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Военные США заявили о двух наблюдательных летательных аппаратах России вблизи Аляски

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Объединённая система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.

Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски», — говорится в сообщении в Twitter.

В ведомстве отметили, что российские воздушные судна не пересекали воздушные границы Соединённых Штатов и Канады.

Ранее спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман заявил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по вопросу контроля над вооружениями.

До этого президент США Джо Байден сообщил, что его администрация готова обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит договор СНВ-III, истекающий в 2026 году.

При этом в Кремле отметили, что что Москва не получала от Вашингтона предложений по переговорам о договоре СНВ-III.

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