Политики Соединённых Штатов одержимы идеей холодной войны с Китаем и Россией. Такое мнение выразила обозреватель издания The Washington Post Катрина ванден Хювел.

По её словам, «исступлённая одержимость» этой идеей достигла новых высот после обострения вокруг Тайваня.

«Воскресшие воины холодной войны утверждают, что развёртывание американских войск вокруг Китая и России носит оборонительный характер», — отметила Хювел.

Она допустила, что холодная война для США является зоной комфорта.

Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.

В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал США на практике подтвердить, что они соблюдают принцип «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня.