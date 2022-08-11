WP: американские политики одержимы идеей холодной войны с Китаем и Россией
По её словам, «исступлённая одержимость» этой идеей достигла новых высот после обострения вокруг Тайваня.
«Воскресшие воины холодной войны утверждают, что развёртывание американских войск вокруг Китая и России носит оборонительный характер», — отметила Хювел.
Она допустила, что холодная война для США является зоной комфорта.
Ранее официальный представитель китайского Минобороны У Цянь заявил, что КНР призывает США уважать важнейшие интересы Пекина и отказаться от иллюзий об использовании Тайваня для контроля над Китаем.
В Кремле отметили, что напряжённость после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань быстро не спадёт.
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй призвал США на практике подтвердить, что они соблюдают принцип «одного Китая» и не поддерживают независимость Тайваня.