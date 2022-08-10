В США считают, что Россия должна вернуть Киеву полный контроль над Запорожской АЭС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила, что Соединённые Штаты призывают Россию вернуть Киеву полный контроль над АЭС, расположенной в Запорожской области.

По её словам, американские власти продолжают «внимательно следить за ситуацией» на ЗАЭС.

Жан-Пьер также сообщила, что Министерству энергетики США и Национальному управлению ядерной безопасности продолжают поступать данные с датчиков радиации.

«К счастью, мы не наблюдали признаков повышенного или аномального уровня радиации», — приводит её слова ТАСС.

Жан-Пьер призвала российские власти вернуть полный контроль над ЗАЭС Киеву.

«Мы будем продолжать поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на её ядерных объектах», — заключила она.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.