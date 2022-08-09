Посол сообщил, что Бангладеш пытается договориться с Москвой о поставках нефти из России

Посол Бангладеш в России Камрул Ахсан сообщил, что в данный момент власти Бангладеш пытаются договориться с Москвой о поставках российской нефти.

По словам посла, Россия помогает властям Бангладеш построить на территории страны АЭС. Кроме того, он отметил, что у «Газпрома» с Бангладеш заключен контракт на разведку газовых месторождений на территории страны.

«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти. Хотя я знаю, что это подпадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — заявил он РИА Новости.

Ранее обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир выразил уверенность, что страны Европы ищут альтернативные российскому газу варианты и отбирают энергоресурсы у развивающихся государств.

Он отметил, что из-за действий Евросоюза жители Бангладеш и Пакистана столкнулись с проблемами с электроснабжением.