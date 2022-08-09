В Перу выявили 505 случаев заражения оспой обезьян

В Министерстве здравоохранения Перу сообщили, что всего в стране выявили 505 случаев заражения оспой обезьян.

«Минздрав информирует, что число подтверждённых случаев оспы обезьян выросло до 505», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что случаи заражения обезьяньей оспой зарегистрированы почти в половине регионов страны.

2 августа в Перу зафиксировали первый в стране случай смерти пациента, заболевшего оспой обезьян.

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.