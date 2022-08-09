В Эквадоре зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян
«Один человек умер в понедельник, 8 августа, из-за имевшейся у него ранее патологии», — приводит слова заявления РИА Новости.
Всего, по данным ведомства, в стране зарегистрировано 10 случаев заболевания обезьяньей оспой.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News прокомментировала ситуацию с оспой обезьян.