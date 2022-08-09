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В США заявили, что Винник не подлежит освобождению под залог из американской тюрьмы

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Россиянин Александр Винник, которого после экстрадиции из Греции судят в США, не подлежит освобождению под залог из американской тюрьмы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учётную запись Винника на сайте пенитенциарного заведения.

«Не может быть освобождён под залог», — говорится в документе.

Ранее Винник в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния заявил о своей невиновности.

5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.

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