В США заявили, что Винник не подлежит освобождению под залог из американской тюрьмы
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учётную запись Винника на сайте пенитенциарного заведения.
«Не может быть освобождён под залог», — говорится в документе.
Ранее Винник в ходе заседания суда Северного округа штата Калифорния заявил о своей невиновности.
5 августа власти Соединённых Штатов уведомили российских дипломатов об аресте россиянина Александра Винника. На следующий день Минюст США заявил, что Винник впервые предстал перед американским судом.