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В палате представителей назвали мошенничеством военную помощь США Украине

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Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт заявила, что военная помощь Вашингтона Киеву является мошенничеством.

Ранее телеканал CBS выпустил документальный фильм, в котором утверждалось, что значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт.

«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала Боберт в Twitter.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Украине, попадает на чёрный рынок.

По данным газеты Financial Times, ЕС и НАТО планируют ужесточить контроль за передачей оружия Киеву.

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