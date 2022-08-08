В палате представителей назвали мошенничеством военную помощь США Украине

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт заявила, что военная помощь Вашингтона Киеву является мошенничеством.

Ранее телеканал CBS выпустил документальный фильм, в котором утверждалось, что значительная часть военной помощи Украине от западных стран не попадает на фронт.

«Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество», — написала Боберт в Twitter.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу напомнил, что часть иностранного вооружения, поставляемого Украине, попадает на чёрный рынок.

По данным газеты Financial Times, ЕС и НАТО планируют ужесточить контроль за передачей оружия Киеву.