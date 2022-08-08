Сопредседатель АдГ сочла ошибкой Запада отказ от закрепления нейтрального статуса Украины

Страны Запада совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус. С таким мнением выступила сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала ZDF.

Вайдель подчеркнула, что Москва в течение долгого времени предупреждала, что не готова смириться с интеграцией Киева в НАТО.

Страны Запада, по её словам, проигнорировали эту красную линию, тем самым совершив ошибку.

Ранее лидер «Альтернативы для Германии» Тино Хрупалла призвал власти ФРГ отказаться от антироссийских санкций, назвав проводимую политику бессмысленной.

В свою очередь, американский общественно-политический обозреватель Энн Коултер прокомментировала российскую специальную операцию словами, что западные страны слишком долго унижали Россию.