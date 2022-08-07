Высокопоставленный командир погиб при авиаударе Израиля по сектору Газа

Высокопоставленный командир группировки «Исламский джихад» Халед Мансур погиб в результате авиаудара по сектору Газа со стороны Израиля.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военное крыло движения «Бригады аль-Кудс».

«Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе сионистского (израильского. — RT) авиаудара, который был нанесён вчера (в субботу. — RT) вечером по городу Рафах», — говорится в заявлении.

5 августа Израиль объявил о проведении операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. На территории вдоль 80-километровой границы Израиля и анклава введён режим чрезвычайного положения.

Израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль увеличит интенсивность операции в секторе Газа.

МИД России заявил, что Москва призывает все стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и вернуться к режиму прекращения огня.